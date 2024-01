Promozione, l’anticipo finisce a reti bianche. Negati due evidenti rigori alla Pontremolese

Pontremolese

PONTREMOLOESE: Cacchioli sv., Miceli 6, Bresciani 6, Seghi 5,5, Filippi 7, Verdi 7, Vicari 6, Grasselli 6 (66’ Scaldarella 6,5), Gabrielli 5 (69’ Petracci 6,5), Bruzzi 6,5, Simonelli 7. All.: Bracaloni.

REAL CERRETESE: Battini 6,5, Tolaini 5,5 (79’ Nieri sv.), Grasseschi 5, Meucci 6, Lamberti 5, Mordagà 6,5, Fedi 5,5 (88’ Cerboni sv.), Fioravanti 6,5, Melani 5, Bouhafa 6, Menconi 6. All.: Petroni.

Arbitro: Lachi di Siena.

PONTREMOLI – Un punto se l’è ampiamente meritato, gli altri due glieli ha tolti il fischietto senese che non ha visto due evidenti falli di mano in area di rigore. La Pontremolese esce dal campo (oltre 400 i presenti) schiumando rabbia per ciò che poteva essere e non è stato. L’azzurra avrebbe potuto cogliere una preziosa vittoria contro una Real Cerretese piuttosto in difficoltà, soprattutto nella seconda parte della partita. Si è affacciata una sola volta dalle parti dell’inoperoso Cacchioli, nonostante il suo celebrato attacco atomico (39) e la miglior difesa (12). Invece, prima con Simonelli, da ottima posizione calciava debolmente permettendo all’ottimo Battini di parare il tiro indirizzato, e poi, nella seconda parte della gara, la mancata concessione di due sacrosanti calci di rigore, hanno costretto la generosa squadra di Bracaloni a lasciare per strada due punti fondamentali per il futuro.

È successo quasi tutto nella ripresa, quando col passar del tempo e con gli inserimenti, forse troppo ritardati, di Scaldarella e Petracci, i lunigianesi avevano costretto sulla difensiva i fiorentini. Al 59’ il primo, clamoroso episodio che ha visto protagonista in negativo l’arbitro Lachi, decisamente perfetto nella prima parte, molto meno nella seconda. Simonelli entrato dentro l’area veniva agganciato da un difensore, l’attaccante rialzandosi colpiva nuovamente la palla che sbatteva sulla mano di Grasseschi. Vane le proteste dei padroni di casa, su un fallo tanto evidente quanto volontario. Al 62’ Menconi da posizione defilata scarica in diagonale che attraversa tutta l’area e si perde sul fondo con Cacchioli che dava l’impressione di essere sulla traiettoria. Al 65’ Gabrielli di prima intenzione calcia a rete ma sulla traiettoria un difensore della Real Cerretese svenata in angolo. Al 73’ Bruzzi spalle alla porta in rovesciata tenta di rimettere una palla al centro che sbatte sul braccio di Mordagà. Anche in questo caso inutili le proteste dei padroni di casa che reclamavano a viva voce la massima punizione. Il direttore di gara, da distanza abissale, faceva cenno di proseguire.

Ebal.