Promozione La Pontremolese ci cerde ancora. Battere il Casalguidi per avvicinare la vetta

Ebbene sì, siamo sempre percorsi dal medesimo punto di domanda, ovvero, la Pontremolese quante residue chances ha di arrivare ad assicurarsi la promozione? Cinque, dieci, quindici per cento? Ma naturalmente queste residue chances possono diventare qualcosa di più se questo pomeriggio batte il Casalguidi, che si cala sul Lunezia (15) forte di tre vittorie consecutive. E come si può battere la squadra gialloblù di Seravalle Pistoiese? Semplicemente schiacciando il chiodo fisso della vittoria a tutti i costi e soprattutto giocando per non prenderle.

Il nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Azzurra Fabio Bellotti, dovrà mandare in campo una squadra ben bilanciata raramente esposta al contropiede che la quarta forza del campionato di Promozione meglio esprime. In buona sostanza la Pontremolese contro il lanciato Casalguidi dovrà prodursi con applicazione e con grande pazienza, ecco il concetto. E nello stesso tempo sperando di trovare un alleato, per lei inconsueto, nella Real Cerretese, già capace nell’andata di frenare l’avanzata del Viareggio fermandolo a domicilio sull’1-1.

La Pontremoli del pallone si chiede se è la volta buona, soprattutto dopo la vittoria di mercoledì in casa del Maliseti Seano.

"Sono curioso di vedere come andrà a finire – dice il dt Lecchini –, non sto nella pelle. Questa Pontremolese può battere tutti, ma ora come ora è meglio stare zitti, non fare promesse. In passato abbiamo parlato e ascoltato troppo raccogliendo poco, impariamo a tenere la bocca chiusa".

"In questi giorni abbiamo lavorato duramente divertendoci – dice Bellotti –. Siamo pronti. Sappiamo che ci aspetta una battaglia che i ragazzi vogliono vincere. Credo tantissimo nelle loro reali potenzialità". Fabio Bellotti, si vede lontano un miglio che vorrebbe gridare al mondo che la sua Pontremolese c’è, che porta dentro argomentazioni e mezzi per non scollarsi dal Viareggio, ma si frena, troppe volte come calciatore è rimasto scottato. "Qua bisogna chiacchierare poco, qua occorre fare risultati, alle vittorie in trasferta dobbiamo dare seguito anche in casa. No, non c’è più tempo da perdere. Dobbiamo tornare ad espugnare il nostro campo i ragazzi mi sono sembrati a posto di testa e di gambe".

Con il Casalguidi potrebbe essere l’occasione giusta. Fabio Bellotti ci conta, ci crede.