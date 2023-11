Promozione Bene la Pontremolese con il Luco

pontremolese

1

luco

0

PONTREMOLESE: Cacchioli 6, Vignozzi 65 (73’D’Angelo sv.), Miceli 7, Seghi 55 (73’Iaropoli 6), Filippi 6, Verdi 6, Bresciani 55, Grasselli 6, Petracci 65, D’Antongiovanni 55 (66’ Gabrielli 6), Simonelli 6. All.: Bracaloni.

LUCO: Rizzo 6, Arias 6, Nencioli 55, Gianassi 6, Cirillo 5, Kuka 65 (74’ Farina sv.), Urzetta 6 (66’Mascherini 6), Cianferoni 65 (83’ Del Re sv.), Maenza 65 (71’Alivernini sv.), Parrini 65, Marucelli 65 (93’Buzzigoli sv.). All.: Bellini.

Arbitro: Gianluca Noto di Pisa.

Marcatori: 69’ Vignozzi.

Pontremoli – Alle spalle della coppia San Piero a Sieve (una gara in più) e Viareggio, è piombata la Pontremolese. Con i suoi affanni – brutto il primo tempo – con i suoi errori –con quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Non è stato semplice per l’Azzurra che aspetta il miglior Bresciani, anche stavolta molto al di sotto delle sue reali possibilità al di là del calcio d’angolo che ha consentito al giovane Vignozzi di realizzare il gol – partita, venire a capo del Luco che Bellini ha presentato senza rinunce. Fiorentini che nella prima frazione avrebbero meritato di sbloccare il risultato al 27’ con Maenza che non ha saputo sfruttare al meglio un’uscita spericolata di Cacchioli su Parrini, nell’occasione Noto non ha avuto incertezze accordando la regola del vantaggio. L’estremo dei lunigianesi prima della marcatura di Vignozzi ha messo insieme un autentico miracolo su bordata ravvicinata di Marucelli. Nella prontezza fulminate di Vignozzi non c’era soltanto la gioia di questa vittoria che ha avvicinato l’Azzurra alla coppia regina, ma anche la rabbia del millimetrico calcio d’angolo di Bresciani di chi sa di non aver giocato ai suoi livelli. Ed è proprio questo il messaggio più temibile per la concorrenza: anche senza il miglior Bresciani, la Pontremolese è sui piani nobili della classifica.

Enrico Baldini