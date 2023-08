Progetto giovani Filattierese: ecco i giovani talenti della Filattiera

Prende corpo il progetto giovani della Filattierese. Dopo l’acquisto dalla LuPo di Luca Micheli (2002), Diego Giromini (2002), Samuel Rossi (2002), Sebastiano Ginesi (2002), Alex Buccella (2004), Lorenzo Bortolasi (2003) e lo svincolato Marco Pedroni (2002), è scattata la firma dell’ex numero 1 di Sanremese, Lavagnese e Carrarese Alessio Gavellotti (1998). Poi è stata la volta dell’ex attaccante rossonero della Tarros Sarzanese Nicolò Maria Matteucci (2001), a ruota è stato scritturato il’ figliol prodigo’ Emanuele Ferdani. Altra operazione in entrata quella di Andrea D’Imporzano, Mouhamadou Samb assieme a Giacomo Tavaroni ritenuti ’colpo-mercato’, ovviamente per la Seconda categoria. Nelle ultime ore è scattata la riconferma del centrale difensivo Niccolò Bertipagani, preceduta da quelle di Mori, Moscatelli, Iorfida, Carnaccioli, Calvo, Gabrielli, Coppola, Gerali, Ginesi Jacopo e Tamagna prospetti in grado di infiammare i tifosi verdeoro. Davvero abile la strategia applicata da Angelo Pagani, che ha spiazzato la nutrita concorrenza grazie a chiare argomentazioni legate ad un percorso-giovani.

Ebal.