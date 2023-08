Privitera è imbattibile Suo il ’Memorial Colò’ La vittoria dopo la fuga

Samuele Privitera, alfiere del Team Fratelli Giorgi, si è aggiudicato il 19° Memorial Antonio Colò, rinomata gara nazionale per la categoria juniores conosciuta anche come Giro della Media Lunigiana. Sono stati 115 km di pura fatica caratterizzati dal finale impegnativo con la salita di Catizzola. Privitera si è imposto sui tre compagni di fuga Filippo Ornati (Pedale Casalese Armofer), Luca Brancato (Nial Nizzoli Almo) e Tommaso Quaglia (Team Giorgi). Al via di questa competizione organizzata dal Pedale Spezzino si sono presentati quasi un centinaio di atleti che sono partiti dalla storica sede della Filarmonica di Albiano Magra arrivando sino al Groppo di Tresana in Lunigiana. Tra le formazioni ai nastri di partenza anche un team ucraino, che ha ottenuto il nono posto col proprio portacolori Andrii Pidhainyi. La corsa è intitolata ad Antonio Colò, ex ciclista di ottimo valore nato a Groppo che è diventato poi dirigente e direttore sportivo. Il percorso ha interessato ben cinque comuni della Lunigiana attraversando territori di straordinaria bellezza. Nella storia del Memorial Colò spicca l’edizione 2016 vinta dal pratese Matteo Sensi della Cipriani e Gestri con podio completato dallo sloveno Tadei Pogacar, adesso campione conclamato e medaglia di bronzo al recente mondiale in Scozia.