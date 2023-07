Primo colpo in attacco Arriva Panico dal Crotone "Occasione da cogliere"

La Carrarese ha piazzato il primo colpo di mercato. Dal Crotone arriva Giuseppe Panico, attaccante nei radar azzurri da tempo, e lo fa con la formula del prestito che potrà diventare cessione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. L’attaccante napoletano ha giocato la seconda parte dell’ultimo campionato alla Lucchese dove ha totalizzato 16 presenze e 5 gol, l’ultimo dei quali segnato proprio alla Carrarese. Panico a 26 anni ha già esordito in serie A, giocato una settantina di partite in serie B e più di un centinaio in C oltre aver militato nelle varie selezioni azzurre.

"La Carrarese ha mostrato interesse nei miei confronti appena finita la stagione scorsa – sono state le prime parole del giocatore - e personalmente mi è parsa da subito una grande opportunità da dover cogliere. C’è grande ambizione, una piazza che è appassionata e vive di calcio e di ciò mi sono accorto anche da avversario. Le basi ed i presupposti per migliorare il quarto posto dell’anno scorso ci sono da ogni punto di vista. Ora dobbiamo solo pensare a preparare al meglio il prossimo campionato. Stimo molto mister Dal Canto perché apprezzo il coraggio e la qualità del gioco che viene mostrato dalle sue squadre senza stare a speculare sull’avversario. Nel 3-5-2 che di solito impiega posso fare tanto la prima che la seconda punta, cercando di essere continuamente in movimento per fornire soluzioni al portatore di palla".

Gianluca Bondielli