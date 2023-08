Primo allenamento: La Massese di Della Bona riparte fiduciosa a Massa

Prima sgambata in famiglia per la Massese col tecnico Giuseppe Della Bona (nella foto) che sabato ha messo di fronte a Romagnano un 4-3-1-2 ad un 4-3-3 mischiando i giocatori. "Si sono viste cose positive – dice il mister – e altre da migliorare ma dopo una settimana di lavoro non può essere diversamente. Difesa e centrocampo hanno fatto bene mentre c’è da lavorare in avanti. I due spagnoli sono un po’ in ritardo ma hanno solo pochi giorni di allenamento nelle gambe". Nella difesa a quattro si sono visti Andrei a destra, Del Pecchia e Ricci centrali con Scarf a sinistra. "Bravi tutti. Andrei ha qualità e gamba fuori categoria, Scarf è migliorato molto dai primi giorni ma ha fatto bene anche Frosina, ragazzo forte fisicamente e con margini di crescita. Del Pecchia, poi, è uno dei giocatori che mi hanno impressionato di più". A centrocampo la Massese sembra avere l’imbarazzo della scelta. "E’ un reparto dove siamo messi bene. Brizzi, Fortunati, Bonini, Sidibe e Cornacchia mi danno ampie garanzie. Anche Marchini come braccetto ha fatto il suo. Davanti molto positivo Catola e anche Bracci, nonostante sia nel gruppo da soli due giorni, ha mostrato che può ricoprire il ruolo di esterno o di seconda punta con qualità e tempi delle giocate".

Gianluca Bondielli