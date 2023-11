Prima Categoria: trasfeRta amara per il serricciolo che non capitalizza la rete dEL vantAggio dI angelotti. Il tecnico Borghetti: "Tutto è diventato più difficile con l’espulsione di Casciari»

"Purtroppo l’epilogo è stato amaro". Con queste prime dichiarazioni mister Borghetti prova a descrivere la sconfitta del Serricciolo in esterna contro il Città di Capannori.

"Inizialmente abbiamo sofferto e siamo partiti contratti, consentendo ai nostri avversari di prendere in mano il pallino del gioco. Poi abbiamo preso un po’ di campo, creando delle ripartenze. Da una di questa è nata la bella punizione di Angelotti che è finita al sette e che è valsa il nostro vantaggio. A quel punto ho cambiato modulo e abbiamo dimostrato più coraggio con diverse giocate con l’uomo tra le linee dove potenzialmente potevamo renderci più pericolosi. Purtroppo questo cambiamento nell’assetto tattico è durato poco perché a causa di un’ingenuità difensiva Casciari è stato costretto a compiere un fallo da ultimo uomo. In dieci tutto è diventato più difficile. Ho cercato di ridare equilibrio difensivo con un centrale in più che, però, ha commesso un errore in impostazione, concedendo palla al loro attaccante che a tu per tu con il nostro portiere ha pareggiato. Con un pizzico di fortuna poi Ramku da posizione defilata di collo esterno ha siglato il raddoppio che ci ha tagliato le gambe".

"Nella ripresa – prosegue – abbiamo cercato di rimettere in ordine le cose e ce la siamo giocata alla pari nonostante l’inferiorità numerica. Poi è salito un po’ di nervosismo e i locali hanno trovato di testa il 3-1. Il parziale sarebbe potuto essere anche più pesante se Santini non avesse parato alla grande un penalty. Peccato perché 11 contro 11 avremmo potuto tenere botta".

Ilaria Gallione