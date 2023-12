Prima Categoria. Serricciolo a caccia della vittoria. Gialloblù alla prova Atletico Lucca

Un Serricciolo a caccia della prima vittoria in casa affronterà, questo pomeriggio alle ore 14.30, l’Atletico Lucca nel 13° turno del campionati di Prima Categoria. Sull’"Arcinaso" i gialloblù proveranno ad avere la meglio su un avversario che al momento si sta ben comportando, con 17 punti in classifica, sei in più dei lunigianesi, e che si presenterà al match forte di 4 risultati positivi consecutivi, di cui tre pareggi con Pistoia, Forte dei Marmi e Giovani Via Nova e un successo con Unione Tempo.

"Abbiamo una nuova opportunità per sfatare il tabù del nostro campo – afferma il ds Ruffini - anche se capita in un momento non particolarmente felice per noi. Vuoi per le squalifiche, vuoi per gli infortuni, ma Mister Borghetti dovrà fare i salti mortali per mettere insieme la migliore squadra possibile. In più per i nuovi arrivi al momento ci sono problemi di tesseramento per un attacco hacker ai sistemi informatici della Lnd Toscana. Vedremo quindi come finirà, di certo la classifica non è delle migliori e proprio per questo siamo ben coscienti di quanto debba essere urgente una svolta". Saranno sicuramente assenti Giannantoni, Galeotti e Carli, mentre Antinori, Vegnuti, Bonati e Lisi saranno in forte dubbio. Solo all’ultimo si capirà se il tecnico riuscirà a recuperare qualche pedina fondamentale. Nel frattempo è stato ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Matteo Barattini che ha vestito negli ultimi 6 anni la maglia della Tarros Sarzana in Promozione Ligure. Un innesto necessario, in attesa di tesseramento, che difficilmente sarà il solo, visto che la società è alla ricerca di rinforzi per permettere un essenziale salto di qualità.

Ilaria Gallione