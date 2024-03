Prima Categoria Romagnano sotto esame. Deve interrompere la striscia di sconfitte

Ha bisogno di interrompere la propria caduta libera il Romagnano che confida anche sul proprio campo per tornare a far punti nel campionato di Prima Categoria dopo la serie di tre sconfitte consecutive. L’avversario di giornata, però, è di quelli tosti. Un Forte dei Marmi che è terzo in classifica e sta lottando per i primi posti. In casa amaranto agli infortunati di lunga data si aggiungono per il match odierno le defezioni di Colasanto e Mirko Biagini. Non saranno dei convocati neppure Pedrazzi, Boemio e Melis. Tornano a disposizione rispetto alla gara contro il Folgor Marlia il portiere Mariani e l’attaccante Mancini. Se crisi c’è nel Romagnano del tecnico Michele Dati è soltanto di risultati perché la squadra sotto il profilo delle prestazioni anche nell’ultimo periodo è stata all’altezza della situazione. Magari è mancata un po’ di attenzione ai particolari ed un pizzico di sfortuna ha fatto il resto. Gli amaranto sono scivolati così nel limbo di metà classifica a 7 punti dalla zona play off ed a 6 da quella dei play out.

Gian. Bond.