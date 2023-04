Prestazione da incorniciare per la società “Mivida“ Raffica di medaglie e numerosi primati individuali

La società Mivida ha fatto incetta di successi nella 2ª prova regionale Opes svoltasi ad Arcola. Luna Salvatori, Anna Benedetti e Alexia Margioni hanno conquistato il primo posto con la squadra 3 cerchi. Altre affermazioni di squadra per Noemi Rebughini, Sofia Paolini e Federica Lochtmans prime a corpo libero tra le Esordienti prima e seconda fascia, prime con la palla tra le Esordienti seconda fascia. Assieme alle compagne Alice Pardini e Azzurra Toracca hanno vinto anche con la squadra 5 palle. A livello di coppia le Junior Daria Vaselli e Diletta Berti sono arrivate prime sia con la coppia palla-nastro e con quella due cerchi. Giorgia Bianchi e Irene Consigli hanno vinto con la coppia 2 cerchi e la coppia fune palle.

Tanti anche i primati individuali: Daria Vaselli al nastro, Diletta Berti con la palla, Alexia Margioni con corpo libero e clavette in categoria LE, Giorgia bianchi al corpo libero, Irene Consigli al cerchio, Alice Pardini al corpo libero, la giovanissima Noemi Toracca (classe 2016) sempre a corpo libero, Elena Ferrari a corpo libero nelle Esordienti. Sono arrivate seconde Luna Salvatori a clavette e palla in categoria L, Anna Benedetti a nastro e palla in categoria LC, Marta Bragazzi e Azzurra Toracca a corpo libero tra le Esordienti. Sono tornate a casa soddisfatte per il bel bottino di medaglie le tecniche Sara Ferrari, Emma Baldi, Vanessa Neri, Elena Alberti e la responsabile della società Nataliya Kuplovska. La società si allena alla scuola media Giorgini di Montignoso e prevede corsi di ginnastica ritmica per bambine dai 3 anni anche alla Palestra Step of Dance di Massa.

Nelle foto, in alto Irene Consigli, Azzurra Toracca, Giorgia Bianchi, Marta Bragazzi, Alice Pardini , Elena Ferrari e Noemi Toracca e, in basso, Azzurra Toracca, Federica Lochtmans, Noemi Rebughini, Sofia Paolini e Alice Pardini