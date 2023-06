Presi Ramaj, Bregasi e Cervara

Un passettino alla volta, giorno dopo giorno, sta nascendo il nuovo Pontremoli Fc. E dopo l’acquisto a sorpresa del portiere Simone Volpi, che nonostante i suoi 43 anni ed è bene ricordarlo per il palcoscenico della Terza Categoria rappresenta un lusso per la società presieduta da Stefano Giannetti. Nello scacchiere ideato dal direttore tecnico Massimo Preti, Jacopo Lecchini, nelle ultime ore ha “innestato“ il centrocampista Albion Ramaj, classe 96, come laterale basso-alto, dal primo luglio verrà scritturato il venticinquenne Albano Bregasi. Poi con una mossa a sorpresa il dt biancoceleste ha sfilato all’agguerrita concorrenza il difensore Giacomo Cervara (nella foto). L’ex numero cinque della Villafranchese e ValliZeri, proprietario dei propri destini, dopo la deludente passata stagione vissuta con i valligiani ha deciso di ripartire dalla squadra allenata da Riccardo Capiferri per ritornare ad essere protagonista per mettere in visione tutte le reali potenzialità messe in bella mostra quando sulla panchina della Pontremolese c’era il tecnico-promozione Alberto Ruvo.

Nell’attesa delle presentazioni ufficiali, in casa del Pontremoli ha preso a circolare con insistenza il nome Dennis Bregasi. Sull’attaccante hanno posato le attenzioni tre squadre: Villafranchese, Monti e Podenzana. Quella che inizia lunedì è una settimana decisiva per convincere il forte attaccante, Massimo Preti dovrà superarsi per convincerlo a indossare la casacca della società albiceleste.

Ebal.