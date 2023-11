Pontremoli tasta il polso alla capolista Genova. Filippi: "Affronteremo una squadra esperta"

Dopo la vittoria messa in bella mostra nell’ultimo turno di fronte ai propri sostenitori contro il Basket Sestri Levante, una delicata sfida attende la Polisportiva Pontremolese, impegnato, questa sera, nuovamente al “PalaBorzacca“, palla al balzo fissata alle 21, contro il Futura Genova. Il quintetto di coach Giachero viaggia a punteggio pieno dopo tre giornate nel campionato di Divisione regionale ligure.

"Durante la settimana – afferma il team manager Paolo Filippi –, dopo il primo successo stagionale contro il Sestri Levante, nei ragazzi ho notato molta determinazione e parecchi miglioramenti, a conferma del carattere e della voglia di questa squadra di dimostrare il reale valore e la possibilità di giocare alla pari contro qualsiasi avversario". "I genovesi sono una squadra ben attrezzata – prosegue – con ottime individualità e con potenzialità per ambire al salto di categoria. Da parte nostra, la chiave di volta della partita dovrà essere necessariamente, dalla palla a due, l’intensità difensiva che, conseguentemente, genera un buon attacco, contro degli avversari che, se lasciati giocare, hanno esperienza e qualità sufficienti per metterci in difficoltà".

Coach Novelli per la partita di questa sera ha convocato: Gabriele e Francesco Carlotti, Federico Agretto, Emanuele Fenucci, Samuele Bardini, Matteo Filippi, Damiano Flati, Marco Reggiani e Jacopo Loris Ulivi,

Classifica: Futura Genova e Basket Canaletto 6; My Basket Genova A e My Basket B 4; Pontremolese 2; All About Bkball, Polisportiva santa Caterina, Pro Recco Basket, Centro Sestri Levante, Aurora Basket Chiavari e Basket Golfo dei Poeti 0.