Pontremoli FC, arriva Luca Ribolla, "Daremo fastidio e parecchio"

Luca Ribolla, classe 1987, di professione centrale difensivo e laterale basso, dall’altra sera è del Pontremoli Fc. L’operatore-mercato del club di via dei Mille Massimo Preti, in pratica, tenendo in considerazione il valore del calciatore e i suoi trascorsi, ha messo a segno un secondo colpo-mercato per affrontare al meglio la seconda stagione sul palco della Terza Categoria. Dopo un lungo tira e molla, andato avanti per almeno una ventina di giorni, diversi gli attori che si sono avvicendati in questa infinita trattativa, poi con l’entrata in scena dell’ex difensore della Pontremolese Preti l’accordo tra il calciatore di Bassone è stato raggiunto a tempo di record, davvero poche le parole per far scattare la stretta di mano fra le parti. Sì, è finita una vicenda per il volere di Preti con protagonista a tutto tondo il diesse dei biancocelesti, soprattutto quando questi aveva subodorato che il calciatore era entrato prepotentemente nel mirino del Mulazzo. Ribolla, ragazzo sensibile, dai forti sentimenti, dopo aver ascoltato le parole di Preti, con entusiasmo si è detto disposto a firmare la lista trasferimento a partire dal primo luglio prossimo.

"È vero, alle spalle del Pontremoli c’erano altre squadre, ma in cima alla lista dei miei desideri c’è sempre stato il Pontremoli dove trovo un allenatore che ha spinto per volermi con lui e tanti nuovi compagni che conosco. Se vinceremo? Non sono un preveggente, ma statene certi che daremo fastidio e parecchio. Prometto impegno e soprattutto voglia di lottare fino all’ultimo, continuando a faticare tutti insieme con entusiasmo".

"E’ un ragazzo straordinario – ha detto Preti –, ha notevoli potenzialità e tanta esperienza che possono esserci molto utili in ogni senso". È stata dura – conclude il ds – con l’arrivo di Volpi, Bregasi, Ribolla, e nei prossimi giorni quello di Zuccarelli, stanno arrivando giocatori di valore, destinati a far lievitare il nostro tasso tecnico, calciatori esperti che vogliono essere protagonisti in positivo".

Ebal.