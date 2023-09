Pontremoli, Azzurra vince 3-2 contro l'Alleanza Giovani

PONTREMOLESE

3

A. G. DICOMANO

2

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli 7, Miceli 65, Bresciani 65 (79’ Bellotti sv.), Vignozzi 55, Filippi 6, Verdi 55, Scaldarella 6 (91’ Agolli sv.), Seghi 7, Petracci 7 (93’ Sancredi sv.), D’Angelo 65 (69’ D’Antongiovanni 65.), Simonelli 7 (72’ Iaropoli sv.). All. Bracaloni.

ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO: Maionchi 6, Giordani 55, Cosi 55, Carnevale 65, Reggioli, 5 Crescioli 5, Faye 65 (70’ Paggetti sv.), Bencini 55 (77’ Caramelli sv.), Di Biasi 5 (46’ Traore 55), Vestri 6 (Zeni), Nardoni 6 (72’ Fabri). All.: Bugli.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Marcatori: 16’ Faye, 50’ Bresciani, 54’ e 71’ Petracci, 97’ Zeni.

PONTREMOLI L’Azzurra con i suoi singoli si sveglia nel secondo tempo abbattendo le generose velleità dell’Alleanza Giovani che molto l’aveva fatta soffrire. Quando il vicepresidente Beghini afferma che l’Eccellenza non è una chimera coglie il senso del problema: la valorosa Pontremolese che non sa ancora cosa fare sul piano tattico per avere ragione dei fiorentini, deve fare ricorso alle giocate di Bresciani (eurogol) ai suggerimenti di uno straordinario Seghi, alla furbizia di un attaccante di razza come Petracci (doppietta) e del suo portierone Cacchioli (paratona su cannonata di Carnevale). Al 16’ Faye-Vestri-Faye si beve tutta la difesa di casa e manda all’angolino destro di Cacchioli per lo 0-1. Al 50’ Seghi mette in motto sulla sinistra Bresciani, il filattierese dai venticinque metri scarica il suo sinistro che va ad insaccarsi alla sinistra di Maionchi. Al 54’ vantaggio dei padroni di casa con Petracci che da posizione angolata sfrutta l’assist di D’Angelo. Al 57’ prodezza di Cacchioli su punizione di Carnevali e al 71’ lancio lungo di Cacchioli per Petracci, il 9 della Pontremolese stretto fra due avversari con un pallonetto d’esterno destro manda in rete: 3-1. Il nuovo entrato Zeni all’ultimo minuto approfitta di uno sbadiglio difensivo per segnare il 3-2.

