Pontremolese vuole la vetta. E intanto spera

Quattro lunghe pedalate, occhio alla pendenza. Chi resiste (il 2 aprile non è lontano), tocca la cima dei desideri. Oppure si ritrova a disputare i play off, area in cui si ritrova la Pontremolese che è ancora in gioco per “arpionare“ addirittura la seconda poltrona. L’Azzurra dopo aver mattato nell’ultimo turno il fanalino di coda Capezzano non ha nessuna intenzione di mollare la presa, ecco lo spirito con cui Menichetti (nella foto) e compagni affrontano il Maliseti Seano al Lunezia. Il treno del dentro o fuori sta prendendo velocità e la Pontremolese non ha nessuna intenzione di scendere… Ma i lunigianesi per sperare ancora nel secondo posto devono attendere le disgrazie altrui. E per altrui si intende lo scontro fra Real Cerretese (terza) e Montecatini (seconda). Insomma, il quadro è chiaro. La Pontremolese che dalle 15 si cala sul campo amico ha l’assoluta necessità di andare alla caccia dei tre punti e al tempo stesso ricevere un bel regalino dallo scontro al vertice in programma sul “Palatresi“. La Pontremolese all’incontro con gli amaranto-gialloblù deve forzatamente dare carattere vincente, anche perché i pratesi non si caleranno in campo con tanto di cestino da viaggio, comprendete lasagnino, pollo arrosto e mela ecologica.