Pontremolese travolta dal Busalla Una sconfitta senza attenuanti

BUSALLA

99

PONTREMOLESE

49

BASKET BUSALLA: Cavargna M. 8, Di Benedetto 14, Facci 13, Rossetto 10, Caruso 9, Giannini 4, Fanelli 3, Repetto, Malerba 6, Cavargna A., Padula 7, Mazzorana F. 25. All.: Zerbo.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Carlotti G. 2, Carlotti F. 3, Coduri, Bergamaschi 5, Spagnoli 4, Mazzetti 4, Romiti 6, Malossi 7, Ulivi 9, Rocca 5, Longinotti 2, Montano 2. All.: Novelli.

Arbitri: Altamura e Bruschi di Genova.

Parziali: 26-11, 47-25; 70-36.

BUSALLA – Il quintetto della Pontremolese affonda sul parquet dalla palestra scolastica in riva allo Scrivia nella quarta giornata della fase a ’orologio’ del campionato di Promozione. I lunigianesi vengono addirittura doppiati dai genovesi. Fin dal primo balzo la squadra di Novelli si fa afferrare alla gola, si lascia aggredire da un Busalla in versione monstre. In pratica non c’è partita con la Pontremolese sotto di 22 punti già all’intervallo lungo. Per i gialloblù è una delle sconfitte più crudele della stagione. Una gara assolutamente da dimenticare. Il prossimo impegno della Polisportiva è fissato per domenica prossima, ancora in terra ligure, in casa della Pro Recco, seconda forza del campionato. L’impresa, con questi chiari di luna, appare impossibile ma quanto meno è auspicabile una prova d’orgoglio.