Pontremolese stellare. Polverizzato il Lido

Pontremolese

3

Lido di Camaiore

1

LUNIGIANAPONTREMOLESE: Ghiselli, Pilati (69’ Carnesecca), Guelfi, Bernieri, D’Aleo (83’Quechtati), Ferri Tommaso, Pezzoni, Matellini, Necchi Ghiri, Ferri Enrico (58’ Lucchini), Di Santo (76’ Netipanyj Ronconi). All.: Chelotti.

LIDO DI CAMAIORE: Diridoni, Franceschini (70’Mei), Simonetti, Fommei, Sina (83’Priami), Rovetti Michele, Lari, Koceku (69’ Angeli), Pagano (83’Bertoli), Pelucchini, Sirigu. All.: Rovetti.

Arbitro: Poli di Carrara.

Marcatori: 1’ D’Aleo, 27’ rig. Lari, 32’ e 38’ Di Santo.

PONTREMOLI – Uno, due, tre... stella. Come dire, un gioco da ragazzi. Incredibile ma vero, viste le premesse di questo big match in chiave conquista area playoff. Una Pontremolese stellare in meno di quaranta minuti ha disintegrato i pari età del Lido di Camaiore, evidentemente rimasti in Versilia. Di Santo strepitoso, due reti e diversi affondi che hanno finito per mandare in confusione i difensori gialloblù, in buona sostanza è stato il braccio armato di una squadra, quella Lunigianese, tornata prepotentemente al successo dopo la caduta (2-0) registrata in casa del San Giuliano.

Un trionfo meritato quello centrato dagli Allievi di Chelotti. Questa volta non si può stare lì a lesinare, anche quando, sul minimo vantaggio dei padroni di casa, Lari su calcio di rigore, ha addolcito solamente la pillola perché. il tonfo dei versiliesi resta pieno. Gli azzurrini questa volta si superano in bravura e nel cosiddetto spirito di servizio che ha finito per rendere il Lido una cosina piccina. Magari qualcuno obietterà, ma anche quando i versiliesi nella ripresa si sono fatti un po’ sotto, ecco che la LuPo sempre eccellentemente ben disposto e sempre felicemente portato a un rigoroso ossequio delle geometrie ottimamente coordinate dal trio Matellini, Pezzoni e Tommaso Ferri non sono mai andate in crisi.

Classifica: Pistoiese 28; Porcari 25; LuPo, Fortis Juventus, Csl Prato 23; San Giuliano 22; Lido di Camaiore 21; seguono le latre.

Ebal.