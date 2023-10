Pontremolese, prova di maturità col Viaccia: "La squadra ha sempre mostrato personalità"

Va bene, funziona come al solito. Di massima replica a monosillabi. Naturalmente ermetico, mettiamola così. Qualche sorrisetto da meneimpipo e l’aria strasicura di chi nelle strane paludi del mondo palla dilettanti ci naviga non da sempre ma quasi. Oggi c’è la trasferta in terra pratese in casa del Viaccia (calcio d’inizio alle ore 14,30) e le risposte di Pier Giorgio Aprili assomigliano tremendamente a quelle date prima dell’esibizione a San Miniato per incontrare la Real Cerretese, San Marco Avenza, Lampo, Castelnuovo Garfagnana e ancora e ancora e ancora. E allora di fondo bisogna stare attenti alle sfumature. Se perdi anche l’attimo di raro cedimento è finita. Ma il sussulto questa volta c’è.

Quando il presidente dell’Azzurra scopre che per la testa di qualcuno in giro stia raccontando che la sua Pontremolese non è la squadra ideale per vincere il campionato di Promozione, si impunta perché la ritiene sinfonia sgradevole. Considerazioni che accetta malvolentieri. "Per me questa squadra ha sempre dimostrato personalità", dice secco. Poi è chiaro che è ancora in fase di crescita. Condivide, ma sottolinea: "Io guardo la classifica e vedo che abbiamo dodici punti. Non mi sembrano pochi. Certo dobbiamo trovare maggiore continuità. Questo è fondamentale".

La cima è a quattro punti, se fai bingo contro i rossoblù pratesi il quadretto si fa simpatico. Se le buschi è di nuovo marasma. La classifica che abbiamo – dice – è frutto della tenacia e dell’applicazione dell’area tecnica e dei giocatori che hanno capito che non possiamo mai, dico mai permetterci di vivacchiare. Se perdiamo la tensione giusta, se non stiamo sempre sulla corda i guai arrivano a valanga".

L’avversario medita l’immediato riscatto dopo la batosta incassata sul campo della San Marco Avenza domenica scorsa. Obiettivo? Sorrisetto del “conducator“. "I tre punti, certo che li vogliamo i tre punti. Anche se giocare contro il Viaccia è difficile. Loro vengono da una sconfitta e avranno voglia di riscattarsi. Noi dovremo stare sempre lì con la testa. Cercheremo di fare risultato. Ovvio che ci teniamo, non siamo tra i favoriti ma ci teniamo parecchio a stare lassù".

Probabile formazione: Cacchioli, Miceli, Filippi, Verdi, Vignozzi, Grasselli, Bellotti, Bresciani, D’Angelo, Petracci, Simonelli.