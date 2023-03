Pontremolese, pareggio pirotecnico La Pistoiese raggiunta nel finale

Pontremolese

3

Pistoiese

3

PONTREMOLESE: Beghini, Viaggi, Coduri (Sabini), Gargiulo, Vulcano, Pezzoni, Alibeaj, Santoni (79’ Sabella), Barbasini (88’ Romito), Di Santo, Mastrini. All.: Borrotti.

PISTOIESE: Frassi, Dinelli, Innocenti Mattia (46’Coletta), Baragli, Bolognini, Innocenti Pietro, Pezzotta, Paci, Ceccherini (58’Moruzzi, 68’ Lorenzi), D’Alessandro (74’ Vannaci), Catocci. All.: Parigi.

Arbitro: Fardi di Carrara.

Marcatori: 40’ Mastrini (rig.), 42’ Gargiulo(aut.), 57’ Paci (rig.), 65’ D’Alessandro, 78’(rig.), Barbasini, 87’ Sabella.

PONTREMOLI – La Pistoiese colpita dagli undici metri da Mastrini è subito ritornata in partita e dopo il pareggio su una autorete di Gargiulo è passata sulla giovane-banda di Borrotti come il vento di scirocco. Una raffica e la Pontremolese è finita vittima dei suoi spifferi difensivi e della sua presunzione. Ha recuperato tra errori e maledizioni, rialzandosi questa volta con merito. Non ha saputo però trarre profitto da una giornata particolarmente sentita, rimarcando a chiare lettere di essere stata sempre in partita. Ha però perso un’occasione, ma, in fondo, ha guadagnato un punto in proiezione-salvezza. Già perché solo la Pistoiese, dopo aver trovato il secondo vantaggio con D’Alessandro poteva cadere nell’incontinenza di una giornata che sembrava radiosa per gli arancioni di Parigi. Una bella partita, diretta bene dal giovane promettente fischietto Fardi, sfociata in un pareggio, epilogo in fondo giusto per rincorsa e forte reazione confermata da Pezzoni e compagni nell’arco di tutta la partita.

Ebal.