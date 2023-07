Pontremolese, mercato da urlo e voglia di riscatto I ragazzi di Bracaloni sono tra i team favoriti

Da stasera alle 18 sul ’Romiti’ si fa sul serio in casa Pontremolese. Per la verità si è iniziato già da qualche settimana, in vista della stagione 2023-24. Un segnale che la dice lunga sulle ambizioni della società di Piazza Caduti di Superga diretta da Pier Giorgio Aprili: dopo un anno di ’prove’ sul palco della Promozione concluso con l’eliminazione nei play off si rituffa per il secondo anno in un campionato da più parti definito di Eccellenza B. Una sorta di duro colpo per i tifosi della LUPO (Lunigiana Pontremolese), che però la società ha subito metabolizzato grazie a un mercato estivo definito ’da urlo’. Anche se la società (giustamente) rifiuta l’etichetta di favorita, è innegabile che la campagna acquisti dettata dal tecnico Riccardo Bracaloni abbia fatto scalpore. Alla corte dell’allenatore marmifero è arrivato Ivan Cacchioli, il portierone fa ritorno alla casa madre dopo due anni passati a difesa dei pali della San Marco Avenza retrocesso dall’Eccellenza ma con il numero Uno villafranchese quasi sempre il migliore in campo. Dal Pietrasanta sono arrivati due prospetti di provata esperienza e quindi ritenuti di sicuro affidamento, quali il centrocampista Lorenzo Seghi e l’attaccante Giacomo Petracci. Da Seravezza ha traslocato i suoi entusiasmi per la nuova destinazione il giovane centrale difensivo Alessio Vignozzi. Dopo le esperienze vissute al servizio di Livorno, Ravenna, Reggina, Carrarese, ultime stagioni al Seravezza ha fatto ritorno alle origini il jolly Nicolas Bresciani. Profili di spessore che assieme allo zoccolo duro rappresentato da capitan Simone Menichetti e da quello futuro Andrea Filippi fino ad arrivare alla forza d’urto speciale, soprattutto sul piano motivazionale di Davide D’Antongiovanni, l’Azzurra è ritenuta dall’osservatorio del girone A al ballo della Promozione una formazione in grado di battersi alla pari con le altre pretendenti all’Eccellenza. Staff e giocatori Lunigiana Pontremolese (Lupo). Portieri: Ivan Cacchioli (San Marco Avenza) 170790, Matteo Razzoli 030605. Difensori: Andrea Filippi 210495, Simone Menichetti 170689, Matteo Verdi 100980, Alessio Vignozzi (Seravezza) 140204, Denis Miceli 130702, Mirko Gabrielli 300301, Centrocampisti: Daniel Agolli 290704, Riccardo D’Angelo 090999, Alessandro Grasselli 040792, Lorenzo Seghi (Pietrasanta) 280892, Davide D’Antongiovanni 020985, Nicolas Bresciani (Seravezza) 120597, Antonio Scaldarella 060802, Younes Gaddari 250205. Attaccanti: Carlo Branca 290604, Edoardo Parmigiani 300503. Giacomo Petracci (Pietrasanta) 050588, Davide D’Angelo 150702, Jacopo Simonelli 200804. Allenatore Riccardo Bracaloni, allenatore in seconda Lorenzo Tanzi. Preparatore portieri Giampiero Steffanini.

Enrico Baldini