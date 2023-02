Pontremolese, è l’ora della verità Vietati passi falsi a Casalguidi

di Enrico Baldini

L’Azzurra al “Barni“ di Seravalle Pistoiese nell’anticipo in programma questo pomeriggio alle 15, contro il Casalguidi non può perdere, anzi deve vincere. Sognava, le percentuali sono ridotte al lumicino, la Promozione diretta in Eccellenza, ora, a sei giornate dall’epilogo deve dare il massimo per agganciare la seconda o terza posizione, e le restanti sfide con la classifica l’incoraggia, quindi guai mollare e continuare a rallentare il ritmo nella produzione punti.

Oggi, sul campo dei pistoiesi c’è da cancellare l’opaco pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Montecatini. È complicato spiegare che cosa sia una grande vigilia per la Pontremolese che nel corso delle settimane ha fatto registrare troppe, tante considerazioni sull’operato dell’area tecnica. Una dimensione strana, soprattutto dopo la sconfitta di Larciano seguita dal nulla di fatto con i termali, fatta di silenzi, dei se e dei ma, su scelte tattiche e di impiego di profili ritenuti poco ideali. Quelle registrate in queste due settimane non sono solo sensazioni, di discorsi abbozzati, questi sono giorni dove negli angoli delle vie, nei bar di Pontremoli e in Lunigiana fra i tifosi ritornano in voga i proclami ferragostani e dicembrini non rispettati.

Insomma, nella gara di oggi ci sono tutti gli ingredienti per dar vita ad un match assolutamente da vincere, magari con tatticismi ideali cercando di sfruttare al massimo le potenzialità fin qui non espresse di profili come Filippi, Grasselli, Raffi e Simonelli la cui sostituzione domenica scorsa contro i termali non è stata condivisa dalla dirigenza e dai suoi sostenitori. Assenti per la partita odierna D’Antongiovanni, Lazzoni, e Davide D’Angelo. Questa la probabile formazione: Bartolozzi, Miceli, Andrea Filippi, Verdi, Menichetti, Gabrielli, Scaldarella, Grasselli, Simonelli, Raffi, Branca.