Pontremolese crolla a Montecatini La classifica è sempre più nera

Montecatini

4

Pontremolese

0

MONTECATINI: Cortopassi, Ciccarelli, Pavan, Bonari (79’ Turelli), Sodini, Covino (59’ Soldani), Brunelleschi (77’ Scarfò), Xhebexhiu (84’ Dini), Carrara, Briti, Pieraccioni (69’Del Sarto). All.: Lucherini.

PONTREMOLESE: Pagani, Ferrari, Arrighi (81’ Antolini), Lamnaquar, Beqirllari (46’Carli), Giovannoni (82’ Confetti), Tavaroni, Agolli (72’Domenichelli), Branca, Gaddari, Carpentieri. All.: Lazzerini.

Arbitro: Bertolini di Prato.

Marcatori: 4’ e 19’ Xhebexhiu, 51’ Pieraccioni, 71’ Del Sarto.

MONTECATINI – I numeri sono impietosi e inchiodano la Juniores della Pontremolese: seconda sconfitta consecutiva, quinta nel girone di ritorno, sesta lontano dalle mura amiche, terz’ultimo posto in classifica condiviso con il Capostrada, 37 gol realizzati, 44 subiti in ventidue partite disputate. Se non è una situazione drammatica questa, ci manca poco. Per contro esulta il Montecatini che scarica nei due tempi quattro schiaffi ai giovinotti di Lazzerini e porta a casa tre punti pesanti che consentono loro di scavalcare in classifica i lunigianesi.

Allo stadio comunale “Mariotti“ il tecnico dei pontremolesi si è ritrovato una formazione sfilacciata, priva di idee e di forza reattiva. I padroni di casa dopo quattro minuti vanno subito a segno con Xhebexhiu. Il raddoppio arriva al 20’, sempre con Xhebexhiu che praticamente scrive la parola fine sull’incontro.

Nella ripresa si attendeva la reazione della Pontremolese di Lazzerini ma invece al 51’ arrivava la terza rete del Montecatini con Pieraccioni. Il poker lo serviva Del Sarto al 71’.