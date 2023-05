Podi e bei piazzamenti Runnerini Doc Afaph ancora protagonisti

Tra pista e strada ancora soddisfazioni per la coach Vittoria Bertelloni. I suoi Runnerini Doc Afaph primeggiano nella seconda prova del Corrilunigiana. A Barbarasco per il 4° Trofeo Medici per il Meyer, la compagine massese ha lanciato il guanto di sfida alle avversarie aggiudicandosi alcuni podi e piazzamenti nella top ten. Brilla e si conferma Sara Fregosi che, con uno sprint fulmineo in salita, si piazza prima nella categoria M (2023-2014) su un tracciato di 500 metri. Bronzo combattuto e meritato per la tenace Anna Delia Neagu. Sfiora il podio con un pregevolissimo quarto posto Leonardo David Mazzoni nel raggruppamento A. Nonostante una caduta in partenza l’indomito Gabriele Lombardi chiude 9° e il giovanissimo Luca Lazzarotti 10°. Tra i più grandi 4° posto per la talentuosa Matilde Della Bianchina che si conferma al top della forma tra le N1 (2013-2010). Non mollano e lottano allungando il passo sino alla fine Emma Barsanti (11^) e Alessia Lombardi (14^) che concorrono su 1000 metri di percorso. Tra i pari età maschi Filippo Fico insegue il podio sino alle ultime battute e si piazza 4°. I compagni di squadra lottano e ci mettono l’anima sino alla fine per chiudere in bellezza la gara. Matteo Neagu è 7°, Federico Francini 8°, Francesco Lazzarotti 9°, Marco Vivoli 11° ed Elia Francini 12°. A difendere i colori sociali ci ha pensato anche il settore Master con Tiziana Pizzi, bronzo nella categoria con 45’12“, e Romano Bichi, quarto tra i veterani in 36’13“.