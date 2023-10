"Podenzana Tresana pronta per il debutto in 1ª Divisione Ligure" Il Podenzana Tresana debutta stasera alle 20 nel campionato di 1ª Divisione ligure, ospite del Colombiera Ameglia Project. Squadra al completo tranne Laura Semenzato, infortunata. Palleggiatori, opposti, centrali, schiacciatori e liberi pronti a scendere in campo.