Playoff di Prima categoria Romagnano a tutta birra

Buona, anzi ottima, la prima nei playoff del Romagnano. Dopo il successo per 2 a 0 a Pietrasanta contro il Folgor Marlia parla il mister Massimiliano Incerti: "Abbiamo meritato di vincere e di chiudere così il percorso stagionale di una squadra che da agosto ha perso solo una gara. Abbiamo lasciato perdere il bel gioco ma siamo stati concreti e solidi anche nei momenti di difficoltà. Alla fine abbiamo rischiato poco e per un episodio isolato. Il nostro gol è nato, invece, da un’azione studiata".

Le mosse del tecnico apuano hanno funzionato alla perfezione. "Ho preparato la partita in modo diverso da come pensavano gli avversari. Non solo i due attaccanti di peso ma anche Cargioli terzino sono stati importanti. A livello tattico sono stati tutti bravi. Ho chiesto a Doretti un lavoro “sporco“ sul loro centrale forte. Lui è troppo intelligente oltre ad avere doti che non devo scoprire io. Anche Costa non si è visto nella giocata ma ha fatto un lavoro di fatica prezioso. Quando il Folgor Maria si è buttato tutto in avanti perché non aveva più nulla da perdere siamo rimasti un po’ contratti ma c’è mancata la gamba di Monaco e Cargioli, usciti entrambi per infortunio. Sono loro la mia più grande preoccupazione per domenica. Il Massa Valpiana non lo conosco. So che è una squadra scorbutica che ha subito pochi gol ma ne ha fatti anche pochi. Cercherò di prendere più informazioni possibili. Domenica abbiamo speso tanto e dovremo fare una settimana di lavoro intelligente".

