Passerella internazionale per la My Rhythm Daiana Maggiani conquista l’oro al cerchio

Le piccole atlete della scuola My Rhythm hanno avuto una bella vetrina oltralpe nel ponte del 1° maggio partecipando a Chambery al Torneo Internazionale per club “Kyolis Cup“. E’ stata l’occasione per le ginnaste accompagnate dalla coach Asia Corsini di confrontarsi con rivali provenienti da diversi Paesi (Francia, Irlanda, Italia, Spagna, Svizzera, Tunisia e Turchia) e di alto livello tecnico. Al suo debutto internazionale la piccola Daiana Maggiani, con il nuovissimo programma al cerchio sulle note di Singing in the rain, ha conquistato la giuria salendo sul primo gradino del podio sia di specialità (staccando la seconda classificata di oltre quattro punti) che di categoria (classifica attrezzi unificata con un vantaggio di un punto e tre decimi).

La competizione è stata aperta da Sophie Ricchetti, tesserata per la Dreaming Gymnastics di Samantha Marchi, che ha ben figurato arrivando nona all-around con esercizi cuciti alla perfezione su di lei per esaltarne le doti. Nel dettaglio è giunta quinta considerando la somma dei migliori due esercizi, quarta con la palla e soprattutto medaglia d’argento con le clavette.

Anche Viola Rossi era alla sua prima pedana internazionale e con nuovo esercizio al cerchio si è classificata al sesto posto di categoria ed al terzo di specialità. Bianca Del Papa ha colto la quinta posizione (pari merito) all-around ed il secondo posto di specialità dimostrando da novembre in poi dei grandissimi miglioramenti sulle pedane più prestigiose. Il torneo si è concluso con la gara per team dove la squadra composta da Bianca, Sophie e Viola ha ottenuto una strepitosa quinta posizione tra i Team Junior (Livelli Unificati).

Le ginnaste di Martina Opuratori sono rientrate in Italia con un bagaglio notevolmente arricchito, non solo in termini ginnici. I prossimi appuntamenti agonistici sono l’ultima prova regionale di qualifica alla finale nazionale del circuito Ritmica Europa e il Trofeo Etruscaform.