Passerella internazionale di lusso per il Montignoso Che spettacolo i ragazzi di Lorenzetti e Corradi

Non smette di stupire la squadra dell’annata 2011 del Montignoso. Gli Esordienti rossoblù sono arrivati settimi a pari merito con l’Arsenal nel prestigioso torneo internazionale “Umag Trophy“ che si è svolto in questo fine settimana nell’omonima piccola città croata. E’ stata un’esperienza bellissima per i ragazzi e le loro famiglie che hanno avuto modo di confrontarsi con grandi realtà calcistiche. Alla competizione, infatti, hanno partecipato 46 compagini di cui la metà professionistiche.

Esaltante è stato il percorso dei montignosini che, guidati sapientemente dai tecnici Davide Lorenzetti ed Edoardo Corradi, grazie a due vittorie ed altrettanti pareggi hanno superato a pieni voti il girone eliminatorio. Agli ottavi di finale i rossoblù hanno eliminato i serbi del Fk Radnicki per 1 a 0. La loro splendida cavalcata si è interrotta ai quarti contro l’Olimpia Lubiana che ha passato il turno solo ai calci di rigore dopo una partita giocata sul filo dell’equilibrio. Gli sloveni hanno poi vinto anche la semifinale contro la Juventus, sempre ai rigori, perdendo la finalissima contro il Milan. Milan che i 2011 apuani avevano battuto lo scorso anno a Bergamo nel torneo “La Passione di Yara“ quando ancora il gruppo faceva parte della Cantera Massese, adesso confluita nel Montignoso.

Questi ragazzi negli ultimi anni hanno fatto un percorso importante di crescita arricchito da esperienze in tornei nazionali ed internazionali nei quali hanno sempre ben figurato. Lo stesso sindaco Gianni Lorenzetti ha voluto complimentarsi con loro per come hanno tenuto alto anche all’estero il nome di Montignoso. Rappresentano un’eccellenza che esprime appieno il gran lavoro sul settore giovanile che sta facendo la società rossoblu e che riempie di soddisfazione il presidente Emanuele Orazio Corfù, il presidente onorario Marco Rossi, il vice presidente Paolo Dell’Amico e il direttore generale Gino Cristiani.

Gianluca Bondielli