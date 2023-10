Pari senza gioia di Eritreo a Massa: la Massese ricorda abbonati

Il pareggio in rimonta col Camaiore ha lasciato abbastanza soddisfatto mister Tazzioli soprattutto per la reazione dei suoi. "Coi cambi della ripresa ci siamo allargati meglio sulle fasce e sono arrivati due gol provati in allenamento. I ragazzi si sono liberati di quelle ansie che nel primo tempo ci avevano un po’ attanagliato". A gioire per il pari non c’era l’ex team manager Giorgio Eritreo che in settimana aveva rassegnato le sofferte dimissioni. "Dopo un lungo periodo di riflessione e incertezza - si legge nel suo accorato post di commiato - ho maturato il convincimento di dover rinunciare all’incarico. Motivi soprattutto di lavoro ma anche familiari avrebbero ridotto inevitabilmente il tempo da poter dedicare al club del quale mi ha sempre affascinato la storia e del quale ho imparato a stimare e rispettare tutte le persone che lo compongono la cui passione mi ha sinceramente emozionato fin da subito. Voglio ringraziare tutti per la stima che ho riscontrato, che mi ha gratificato e motivato. Io spero di aver ricambiato dando a tutti qualcosa". La Massese rammenta agli abbonati di ritirare la propria tessera abbonamento allo stadio dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:30. Il cartaceo acquistato online verrà sostituito con la plastificata.