Pareggio a reti inviolate per la Carrarese

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Gkertsos (40’st Eleuteri), Pellizzari, Parodi, De Nuzzo (45’st Spedalieri); Scorza, Giandonato (40’st Neglia), Misuraca; Romeo, Fischnaller (40’Tulissi), Maggio. A disposizione: De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Busatto, Pinzi, Carosso, Nannelli. Allenatore: Stefano Protti

CARRARESE (3-5-2) Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta (20’st Mercati), Palmieri (36’st Bozhanaj), Schiavi, Coccia; Benardotto (20’st Energe), Capello (36’st Giannetti) A disposizione: Rovida, Satalino, Folino, Cerretelli, Marino, Castigliani, Frey Allenatore: Alessandro Dal Canto

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Note: osservato un minuto di raccoglimento per onorare le vittime del naufragio di Cutro. Ammonizioni: D’Ambrosio, Schiavi, Palmieri, Mercati. Corner: 2-1 Recuperi p.t 4 ’, s.t.5’ . Spettatori 1200 circa

FERMO – Esce il segno x al Bruno Recchioni e sostanzialmente è quello che la gara ha raccontato. Un match esteticamente non da strapparsi i capelli ma dall’intensità molto alta, con tanti scontri duri ma che alla fine soddisfa entrambe le squadre. La Carrarese continua il suo momento estremamente positivo, la Fermana fa il suo secondo pareggio consecutivo e la classifica diventa ancora più bella: 38 punti, uno guadagnato sulle dirette inseguitrici e una gara in meno da disputare.

Niente male per la squadra gialloblu che in corso di gara ha dovuto anche registrare, unica nota stonata di giornata, l’infortunio a Manuel Fischnaller. Problema muscolare che dovrà essere valutato al meglio fin dalle prossime ore perché da lunedì si riparte alla volta di Alessandria per l’infrasettimanale. Gara subito molto intensa, fin dall’inizio. Il pressing della Carrarese è asfissiante e la pressione messa anche sui difensori in fase di costruzione. La Fermana è pronta e non perde ne equilibri ne distanze. Gioca sempre la palla, non la butta mai via. Ci sono un paio di spunti interessanti da sottolineare per i gialloblù.

Due tagli al bacio di Giandonato per Romeo che potevano essere sfruttato meglio, un destro dalla distanza di Giandonato a lato di pochissimo ma anche un tiro a giro di Maggio che sfiora l’incrocio di un non nulla. L’episodio che poteva cambiare la gara arriva nel recupero di primo tempo.

Durissimo intervento di D’Ambrosio, scomposto e rischioso, su Misuraca: il centrale della Carrarese è già ammonito ma non viene sanzionato con il secondo giallo. Un episodio che può cambiare l’inerzia, perché la ripresa è ancora più equilibrata. Da segnale un tiro di Della Latta da ottima posizione, con mira alta sopra la traversa di un Borghetto che deve fare ordinaria amministrazione. Scendono le forze, aumenta la stanchezza e ci sono diversi gialli in casa Carrarese.

Fermana che ci prova con Tulissi che si sbatte nel ruolo di vice Fischnaller e un paio di volte, trova quasi lo spazio per concludere. Nel finale anche Maggio ha una buona chance ma perde il contrasto in extremis. Finisce con la solita sciarpata sotto la Ovest e con un punto pesantissimo.