Parco Alpi Apuane Prestazione positiva a Campi Bisenzio

Parco Alpi Apuane in evidenza ai campionati italiani master sulla pista di Campi Bisenzio, nel fiorentino, nelle gare valide anche per il titolo regionale. Nei 10mila metri gli atleti del presidente Graziano Poli conquistano un ottavo posto assoluto con Marco Sagramoni (quarto nella categoria SM40), un nono posto assoluto con Carlo Pogliani (quarto nella categoria SM35), entrambi campioni regionali nelle rispettive categorie; settimo posto nella categoria SM40 per Dario Anaclerio. Nella staffetta 4x1500 metri, secondi Luciano Bianchi-Gino Cappelli (nella foto)-Fabrizio Santi-Francesco Frediani (SM65) con il tempo di 22’11"85 e terzo posto di categoria per Marco Sagramoni-Dario Anaclerio- Nicola Cappelli-Carlo Pogliani (SM40) con il tempo di 18’32"80. Alla 11esima edizione dcella "Corri Cecina" a Fivizzano, corsa su strada di 8,4 chilometri, terzo posto assoluto per Nicola Vanni, vittoria di categoria per Lucio Capelli, secondo posto di categoria per Enrico Piastra (SM50), Marta Micchi (SF) e Fabrizio Santi (SM65), terzo posto di categoria per Francesco Nardini (SM50) e buone prove per Roberto Tognari, Maurizio Piciotti, Giovanni Balloni e Simone Carlini.

ma.mu.