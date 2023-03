Parco Alpi Apuane aspira al tricolore A Gubbio per la finale di cross country

E’ a caccia del podio tricolore, il Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde: sui prati di Gubbio oggi è al via della finale nazionale di cross country dove ai nastri di partenza ci saranno oltre 2000 atleti da tutta Italia (diretta Rai, ore 11). Dopo il recente successo di Trieste che ha consentito alla squadra biancoverde l’accesso alla coppa dei Campioni disputata lo scorso febbraio in Spagna, la società del presidente Graziano Poli tenta un’altra impresa cercando di centrare di nuovo il podio. Lo squadrone biancoverde è composto dal keniota Paul Tiongik, reduce dallo stage di allenamento invernale in patria, Omar Buoamer, Lorenzo Brunier, Vincenzo Agnello, Francesco Nardone, Alessio Terrasi, Antonino Lollo, Giacomo Verona, Emanuele Fadda e la giovane promessa Nicola Bedini che lotterà anche per il tricolore della categoria. Per la classifica verranno presi in considerazione i primi tre atleti di ciascuna squadra. Per l’assegnazione del titolo a squadre per categoria (squadre di 4 atleti per 2 km. ciascuno), corrono Nello Domenicali, Massimiliano Frandi, Marco Osimanti e Rocco Cupolo (SM60); Luciano Bianchi, Gino Cappelli, Leo Pierotti e Fabrizio Santi (SM65); Dario Anaclerio, Andrea Marsili, Stefano Bascherini e Carlo Pogliani (MM40).

ma.mu.