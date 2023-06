Pamela Bellari vola All’atleta dell’Apuania va il titolo regionale

Titolo regionale di categoria per Pamela Bellari (nella foto), l’atleta della Apuania Tennistavolo che ai campionati toscani di San Frediano a Settimo, nel pisano, si impone nella terza categoria battendo in finale la livornese Sara Truoro per 3-2 (13-11, 11-9, 7-11, 6-11, 11-7). Classe 1987, la Bellari è la numero 173 del ranking italiano. Terzo posto invece nella sesta categoria maschile per Leonardo Ruocco. Con 40 atleti ai nastri di partenza, il classe 2005, testa di serie numero 14 del torneo e numero 5.728 del ranking, nel girone preliminare è sconfitto 1-3 dal fiorentino Filippo Falcucci (testa di serie numero 7) mentre a seguire batte Franco Ceccanti (Valdera) per 3-1 e anche Gianluca Acconci (Cascina) sempre per 3-1, superando il girone come secondo classificato. Nel tabellone ad eliminazione diretta, al primo turno supera 3-0 Giacomo Sarti (Livorno), negli ottavi riesce a superare per 3-1 la testa di serie numero 4 Massimiliano Paolicchi (Cascina) e successivamente nei quarti di finale, batte la testa di serie numero 5 Gianni Trancucci (Prato) per 3-2, prima di arrendersi in semifinale per 0-3 al vincitore del torneo Rocco Bini. In gara nella sesta categoria anche Mario Bencini, testa di serie numero 10, che esce nel girone eliminatorio con una vittoria e due sconfitte.

ma.mu.