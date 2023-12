Pallavolo Serie C femminile, male la Robur. Ottava sconfitta consecutiva con Casciavola

Splendida prestazione corale per la Massese contro il Perignano nella quale hanno brillato, fra gli altri, gli ultimi due arrivati. Ha servito l’assist vincente per il gol di Marchini il “figliol prodigo“ Francesco Maggiari. Tornato a Massa a distanza di alcuni anni. "E’ stata una grande emozione tornare a vestire questa maglia – ha dichiarato la punta massese – Con Buffa ci siamo trovati molto bene ed ognuno di noi con le sue caratteristiche ha cercato di aiutare la squadra. L’importante era portare a casa questi tre punti davanti al nostro pubblico. E’ stata una vittoria molto bella ed abbiamo lavorato durissimo dal primo minuto sino al novantesimo. Li abbiamo subito aggrediti senza mai mollare di un centimetro. Siamo stati bravi tutti, anche chi è entrato. Il mio ritorno? La Massese è sempre una società speciale per chi è del posto come me. E’ una sensazione bellissima giocare per i propri tifosi. Adesso avanti con lo Zenith. Dovremo fare una settimana come quest’ultima, con tanta competizione in allenamento, che ci permetterà di arrivare preparati al massimo. Io e Zavatto ci siamo calati subito in questa realtà perché il gruppo, fatto di bravissimi ragazzi che danno tutta per questa maglia, ci ha aiutato tanto ad inserirci".

Sarà un caso ma con Matteo Zavatto in difesa la Massese non ha preso gol nelle ultime due gare. Le sue performance sono state essenziali. "Ci sono momenti della stagione in cui si può rischiare un po di più – spiega l’esperto difensore – ma non ora. Era importante per noi fare punti che alzassero l’autostima. Abbiamo un po’ sistemato la classifica ma in realtà non abbiamo ancora fatto niente. Quando sono arrivato ai primi allenamenti non ho trovato una squadra non in salute o demotivata. Sia giovani che vecchi erano sulla strada giusta. Il mister ha portato qualcosa in più ed in campo si è visto".

Gianluca Bondielli