Pallavolo Massa Carrara stecca la prima del 2024. Partenza in salita contro il Lupi Santa Croce

PALLAVOLO MS

0

LUPI SANTA CROCE

3

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Angeloni, Attuoni, Bianchi, Consigli, D’Este, Falsone, Gioe, Lazzeri, Manfredi, Massa, Montagnani, Rami, Ribolini, Sozzi. All. Angelini.

LUPI SANTA CROCE: Angioli, Calloni, Camarri L., Camarri N., Cani, Garibaldi, Gjoni C., Gjoni M., Mocciolella, Moretti, Pieri, Sgherri, Sorri. All. Guerrini.

Arbitro: Roberta Barbieri.

Parziali: 17-25, 23-25, 23-25.

Montignoso - Non ha iniziato bene il 2024 la formazione di serie D della Pallavolo Massa che è stata sconfitta alla palestra del Cinquale dai Lupi Santa Croce che l’hanno così scavalcata in classifica. Dopo un avvio un po’ complicato che è costato loro il primo parziale, i ragazzi di Silvia Angelini sono entrati pienamente in partita nei set seguenti giocati punto a punto con gli avversari ma persi sfortunatamente entrambi sul filo di lana. Va sempre tenuto conto che la Pallavolo Massa Carrara partecipa a questo campionato con tanti under 19 per dar loro modo di confrontarsi con atleti più grandi nell’ottica di un percorso di crescita che porterà i più meritevoli ad aggregarsi in futuro alla prima squadra in C.