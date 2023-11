Pallamano Sfida in casa del Massa Marittima. Carrarese recupera il pivot Mazzanti e Benmansour

Trasferta in Maremma per la Polisportiva Carrarese che questa sera (ore 21) fa visita al Massa Marittima per la giornata numero cinque del campionato regionale di pallamano. Dopo aver ceduto di misura tra le mura amiche contro la forte Medica (22-23), la squadra di mister Gianpaolo Vezzoni ha voglia di riscatto e, seppure l’impegno non si presenta tra i più facili, scende in campo per fare risultato. I gialloazzurri recuperano il pivot Stefano Mazzanti e il terzino sinistro francese Hicham Benmansour.

"Il Massa Marittima è una formazione che, seppure ringiovanita, non manca di talenti di esperienza in grado di segnare molte reti – dice l’allenatore Vezzoni –. Il fattore campo gioca a loro vantaggio e davanti al loro pubblico tutte le squadre hanno incontrato notevoli difficoltà ma per noi la partita resta aperta ad ogni risultato perché abbiamo una grande voglia di riscatto e ci siamo preparati bene". Ad oggi la Polisportiva Carrarese ha giocato solo due partite del campionato perchè ha saltato la prima giornata in quanto il Prato, avversario di turno, si è ritirato; mentre la gara a Grosseto della terza giornata (in calendario il 4 novembre) era stata rinviata a causa delle condizioni meteo e sarà recuperata mercoledì prossimo. In classifica la Polisportiva ha due punti (vittoria sul Tavarnelle).

ma.mu.