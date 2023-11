Palazzetto, match per l’assegnazione degli spazi alle società

Con il palazzetto di Avenza al centro di una storia infinita per i lavori di adeguamento alle norme antisimiche e antincendio che a due anni dalla inibizione al pubblico non sono mai iniziati, non poteva non finire sotto i riflettori anche il bando di assegnazione degli spazi. La questione rinnova antichi dissapori, questa volta tra società che si accusano reciprocamente, e che a loro volta accusano palazzo civico di non valutare correttamente i titoli posseduti da ciascuna. I malumori covano sotto un’apparente tranquillità carica di tensione, per esplodere periodicamente quando qualcuno accende la miccia. Già a inizio stagione il bando era stato contestato perché secondo alcune società non teneva nella giusta considerazione i parametri di valutazione per la graduatoria (squadre senior iscritte ai vari maggiori; numero di tesserati; iscrizione a campionati giovanili; anzianità di affiliazione alle federazioni, regolarità dei versamenti). Tutte le società dicono di essere in regola con i pagamenti delle ore utilizzate, ma nessuna esibisce i giustificativi. Ma a fare discutere c’è anche il cosiddetto "ripasso pomeridiano" a carico delle società (la pulizia del mattino è affidata a ditta esterna). Così c’è chi pulisce bene, chi meno e chi poco, tra lo stupore del pubblico ospite.

ma.mu.

