"Ottimisti e motivati" Il bilancio con il sorriso di Zoran Gjorgiev

E’ ormai terminata la prima stagione con Zoran Gjorgiev alla guida del settore giovanile della Carrarese. Per il responsabile è tempo di bilanci. "Questo primo anno è servito a dare un’impronta e un indirizzo importanti – spiega il macedone –. Abbiamo privilegiato il lavoro sul campo uniformando i protocolli delle varie categorie. Siamo riusciti ad assoldare i ragazzi più promettenti del territorio muovendoci in anticipo e con un approccio etico con le società dilettantistiche di appartenenza. Il nostro lavoro di semina è iniziato dalla pre-agonistica con le leve 2010 e 2011. Per i più grandi, l’Under 17, ci sono state difficoltà per il gruppo composito di 2006 e 2007 con una prevalenza dei più giovani andando a competere quasi sotto età. Mister Galeotti ha svolto un lavoro degno di nota e il prossimo anno alcuni 2006 faranno il salto in Primavera 3. Gli Under 15 hanno svolto un’onesta annata sino a dicembre. Poi hanno perso i riferimenti senza esprimere le loro potenzialità. La Under 14 aveva perso in estate 4 o 5 elementi di valore ed è in costruzione. Sono ottimista e motivato per il futuro. C’è l’ambizione di migliorare recependo input dai migliori settori giovanili nazionali e innalzando le competenze degli staff con figure come il match analyst, l’addetto al lavoro tecnico e lo psicologo dello sport. A livello organizzativo garantiremo per gli spostamenti dei ragazzi non solo l’area versiliese ma anche quella ligure. Incrementi in vista anche per le strutture".