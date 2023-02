Ostacolo Campi Bisenzio per l’Audax Il tecnico Cristelli recupera Menicocci

Un’altra prova infuocata per l’Audax che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte socchiuse) ospita il Campi Bisenzio per la quinta di ritorno della C silver. Dopo la vittoria sul Prato, terzo in classifica, adesso arrivano i fiorentini, sesti a quota 24 (1367 i punti realizzati, 1267 quelli subiti, differenza +100). Dopo gli innesti di Kuntic, Putti e Menicocci, la squadra di Andrea Cristelli ha ricominciato a vincere (San Giovanni Valdarno e Prato) e adesso vuole costruire una striscia positiva che la catapulti lontano dalla zona pericolosa. I 4 punti conquistati negli ultimi 80 minuti hanno consentito a Mezzani (nella foto) e compagni (1204 punti realizzati e 1291 subiti, differenza -87) di riacciuffare la Laurenzana e il Pontedera: le tre squadre sono tutte a quota 16 ma in virtù della classifica avulsa, l’Audax è in coda al terzetto.

"Anche se dalla classifica non sembra, sarà una partita complicata, contro una squadra ostica, completa in tutti i ruoli, che gioca una pallacanestro brutta ma efficace. Una squadra diversa dal Prato, con cui abbiamo iniziato tesi e contratti facendo tanta confusione, anche se poi i ragazzi hanno reagito bene mostrando voglia di vincere e tenendo psicologicamente – dice Cristelli – noi ci siamo allenati bene per tutta la settimana con tutti i dieci che saranno in campo, come non accadeva da quattro mesi". Ci sarà anche Menicocci che nell’esordio di domenica ha rimediato un colpo al viso che gli è costato tre punti di sutura sotto lo zigomo. All’andata si impose l’Audax 53-57 nella gara che segnò la prima vittoria in campionato.

ma.mu.