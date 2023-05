Ore decisive per il futuro dell’Audax

Alla fine potrebbero essere i cuginastri del Cmc a lanciare all’Audax o il salvagente per restare a galla, o a spingerne la testa sotto’acqua. Dopo il disastro gialloazzurro con l’Invictus Livorno, negli ultimi 80 minuti della stagione (l’anomala formula della C silver quest’anno non prevede né play off né play out) la squadra di Andrea Cristelli dovrà vedersela con Cus Pisa e Fucecchio (rispettivamente seconda e quarta forza del campionato) in due partite che si preannunciano una più difficile dell’altra, mentre i biancocelesti di Michele Bertieri, che provano a migliorare il settimo posto, affronteranno prima il Pontedera e poi la Laurenziana Firenze. E proprio il Cmc, vincendo contro il Pontedera, potrebbe regalare la C unica ai concittadini (26 punti) con una giornata di anticipo, indipendentemente dal risultato che arriverà da Pisa, in quanto a quel punto, male che vada nell’ultima giornata, l’Audax (26) arriverebbe a pari punti con Pontedera (24) e Fides Livorno (24), ma i gialloazzurri vantano la migliore differenza canestri con entrambe. Un finale che nessuno avrebbe previsto. ma.mu.