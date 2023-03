Ora la Massese rivede la luce Cantoni: "Complimenti al gruppo"

La classifica dice che la Massese è ancora quintultima ma in realtà al momento la squadra sarebbe salva visto il +12 dalla penultima (San Miniato). Mancano tre partite per completare un’impresa, quella della permanenza diretta in Eccellenza, che sembrava impossibile prima dell’arrivo del direttore generale Augusto Cantoni e del tecnico Giuseppe Della Bona. "Quando sono arrivato ho chiesto inizialmente due cose ai ragazzi: coraggio e voglia di non perdere il gusto del divertimento, del gioco – racconta Cantoni –. Non immaginavo di certo che ad oggi avremmo conseguito un risultato del genere ma questa sensazione si è andata di volta in volta a materializzarsi vedendoli lavorare. Li ho guardati mentre giorno dopo giorno alzavano quegli occhi rivolti stabilmente verso il basso. Abbiamo lanciato dei segnali importanti per farli sentire tutti sullo stesso piano e loro si sono sentiti trattati tutti allo stesso modo. Si sono trovati di fronte a un allenatore che non faceva sconti a nessuno adottando la meritocrazia del campo".

"Bisogna fare i complimenti e rivolgere attestati di stima verso questo gruppo – dice il dirigente – per essersi risollevato da una situazione critica e al mister e al suo staff per essere riusciti in breve tempo a rinsaldare un gruppo trasmettendogli serenità, coraggio e la giusta tattica. Mi sento orgoglioso di appartenere ad un gruppo che evidenzia in ogni momento del proprio lavoro queste rarissime doti. Sono lusingato di collaborare con un tecnico che oltre ad avere competenza si mostra sempre come una bella persona. Siamo certi di poter costruire qualcosa che in molti attendono da tempo, ma lo faremo senza prescindere mai dal coraggio e dalla voglia di divertirsi e divertire".

La Massese domenica sarà di scena a Santa Croce sull’Arno contro una Cuoiopelli terza in classifica che storicamente rappresenta un avversario ostico.

Gianluca Bondielli