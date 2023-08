Nuovo test per la Massese ’Sgambata’ col San Vitale

Dal relax di Ferragosto al ritorno in campo il passo è stato breve per la Massese che ieri pomeriggio ha ripreso ad allenarsi e questo pomeriggio effettuerà una nuova sgambata. Dopo l’amichevole di Pontremoli, i bianconeri, ancora orfani del loro campo su cui il comune sta facendo lavori di rizollatura, saranno ospiti del San Vitale Candia, una delle società della zona con le quali è stata aperta una collaborazione per quanto concerne il settore giovanile.

La truppa di mister Della Bona potrà ’saggiare’ lo splendido terreno in erba naturale di Remola grazie al test contro la squadra di casa che da poco più di una settimana ha ricevuto la lieta novella del ripescaggio in Seconda Categoria. La partitella inizialmente era prevista per la giornata di ieri ma c’è stato un cambio di programma dell’ultim’ora ed è stata posticipata ad oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 18,30. I biancazzurri del tecnico Paolo Bertelloni logicamente avranno un peso specifico nettamente inferiore a quello della Massese ma in questo periodo conta soprattutto lavorare sul campo per migliorare la condizione atletica ed affinare i meccanismi di gioco. Necessità che si fanno ancor più impellenti per un gruppo, quello zebrato, che ha cambiato la maggior parte degli interpreti. Un esame ben più impegnativo la Massese lo avrà, invece, domenica sera allo stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi dove alle 20,30 se la vedrà contro il Real Forte Querceta che partecipa al campionato di serie D. Gli altri due impegni amichevoli della programmazione estiva sono quelli di mercoledì 23 agosto al centro sportivo Federghini contro la Primavera dello Spezia e di mercoledì 30 agosto al "Raffi" contro il Romagnano, formazione di Prima Categoria. Il 3 settembre si inizierà a fare sul serio con l’andata del primo turno di Coppa a Camaiore.

Gianluca Bondielli