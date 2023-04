di Alessandro Salvetti

30 presenze e 5 gol segnati in stagione. È il bottino di Kleis Bozhanaj, uno degli azzurri più in forma nell’ultimo periodo, reduce dai 3 gol segnati nelle ultime 3 partite contro Siena, Ancona e Torres. Il trequartista albanese è tornato a parlare della sfida giocata in terra sarda nella quale il suo gol ha permesso alla Carrarese di pareggiare i conti e di tornare così a casa con un punto prezioso nella corsa al quarto posto. Tuttavia, viste le diverse occasioni sprecate dai marmiferi, secondo il classe 2001, "il rimpianto di non aver portato a casa il bottino pieno c’è, la vittoria sarebbe stato il risultato più giusto considerato il volume di palle goal chiare che sono state costruite e non sfruttate. In partite ‘sporche’ come questa – ha aggiunto –, bisogna cercare di buttare dentro il pallone tutte le volte che capita. Peccato, non ci arrendiamo e guardiamo avanti".

L’ex Spezia ha poi raccontato dell’ottimo periodo che sta vivendo, che, dopo alcune giornate da subentrato, gli ha permesso prendersi di nuovo una maglia da titolare. Nelle trasferte di Ancona e Sassari il numero 11 azzurro ha ripagato con 2 gol la fiducia di mister Dal Canto e adesso mette nel mirino il derby di sabato con la Lucchese, contro cui spera di poter dare ai tifosi l’ultima gioia casalinga della regular season: "Indubbiamente ho subito un periodo di flessione e ne ho risentito come prestazioni e quindi anche come contributo alla causa. Da qualche tempo mi sento nuovamente in palla e pronto a determinare qualcosa per la squadra, dal primo minuto o a gara in corso. Sabato ci attende l’ultima gara casalinga della regular season, un derby che ci piacerebbe fare nostro per tutto l’ambiente. I punti in palio saranno importanti perché la necessità di vincere per essere nelle prime quattro della classifica diventa priorità. Non ho dubbi che possa andare bene se prepareremo la sfida con il solito nostro metodo e concentrazione che ci hanno portato a disputare l’ultima fase della stagione a vele spiegate".

In vista del match di sabato (ore 17.30), intanto, la Carrarese prosegue i suoi allenamenti, da cui arrivano notizie positive su Bernardotto. Il centravanti azzurro sta gradualmente rientrando in gruppo dopo lo stop delle scorse settimane. Ancora a parte, invece, il portiere Rovida, mentre resta indisponibile Giannetti alle prese con i postumi proprio infortunio traumatico.