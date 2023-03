"Niente tabelle, pensiamo solo a far bene"

Non si avverte particolare tensione in Alessandro Dal Canto in vista dello scontro diretto per il quarto posto che la sua Carrarese giocherà sabato al Conero contro l’Ancona.

Dal Canto, ad Ancona pensano che questa per loro sarà la gara decisiva e di aver poi un finale discesa. E’ così?

"Non capisco cosa significhi avere un calendario facile. Forse affrontare squadre di bassa classifica? Il calcio dice che questo non è vero. Per questo preferisco non fare calcoli o tabelle. Pensiamo al nostro cammino una partita per volta. Non ha senso dire che vinceremo. Meglio parlare il meno possibile prima".

Che partita si aspetta?

"Dello stesso tipo di quella col Siena. Una gara tra due squadre che nella qualità si equivalgono. Se ci separano solo 3 punti in classifica vuol dire che grosso modo abbiamo fatto il solito percorso. Le partite, poi, vengono indirizzate dagli episodi ma io mi attendo una gara equilibrata".

All’andata la Carrarese ha vinto mettendo l’Ancona in difficoltà. Si può ripetere tutto ciò?

"Noi allora abbiamo concretizzato ma anche loro fecero qualcosa di buono. Per fare risultato anche là dovremo innanzitutto andare sopra le righe a livello difensivo perché le squadre e le punte di questo allenatore fanno sempre tanti gol. Significa che è un tecnico che nel lavoro settimanale crea vantaggio agli attaccanti".

A livello di organico com’è messa la Carrarese in funzione del match di domani?

"Abbiamo recuperato D’Ambrosio e Folino, e Giannetti è tornato a pieno servizio visto che si è allenato tutta la settimana. Rimane indisponibile solo Bernardotto".

Allora non ci dà una favorita per il quarto posto?

"Ripeto, è inutile fare pronostici e alla fine conta relativamente. L’importante è esserci nei playoff. Poi tutte e 28 le squadre che ci entreranno penseranno di poter arrivare fino in fondo ed è giusto così. Ogni tecnico penserà di poter essere più furbo degli altri nelle intuizioni e nel mettere la squadra in campo. La delusione, però, può andare di pare passo con le aspettative. Noi ci siamo già passati all’inizio. Ci siamo ritrovati primi contro ogni pronostico battendo Cesena ed Entella. Ora, però, se ci sono squadre che hanno più di 10 punti da noi non è per caso e vuol dire che sono più forti".

Gianluca Bondielli