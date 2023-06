Nicolò Bedini Campione Italiano Under 23 sui 5mila metri, Francesco Guerra Record Personale a Vienna

E’ di Nicolò Bedini (nella foto) il titolo italiano della categoria under 23 sui 5mila metri. Il giovane atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde si è imposto sulla pista di Agropoli, nel salernitano, fermando il cronometro sul tempo di 14’13’’55 che è anche il suo personale. Allenato da Francesco Fracassini, adesso Bedini rappresenterà l’Italia sui 10mila metri ai prossimi campionati europei in Francia, categoria Promesse. All’importante appuntamento continentale ci sarà anche l’altro atleta biancoverde Francesco Guerra che intanto al meeting su pista di Vienna, sui 5000 metri ha ritoccato il record personale con l’ottimo tempo di 13’35’’93. Biancoverdi in evidenza anche ai campionati nazionali su pista UISP di Campi Bisenzio, nel fiorentino, con il terzo e quarto posto assoluti, rispettivamente di Francesco Nardini e Roberto Gianni sui 5000 metri, ma anche buone le prove per Massimiliano Frandi e Nicola Cappelli sugli 800 metri. In campo regionale gli atleti del presidente Graziano Poli si sono distinti alla 13esima edizione del "Trofeo Bellandi", gara di 12 chilometri sulle strade di Montecatini Terme, nel pistoiese, con il primo posto di categoria per Andrea Marsili (SM50), il terzo posto di categoria per Federico Gonfiantini (SM55) e la buona prova di Carmine Tomaselli.

ma.mu.