Mulazzo spreca un'occasione d'oro: Capannori pareggia al 96'

CITTÀ DI CAPANNORI: Vannoli, Pardini (68’ Tocchini), Giuntoli, Tardella (46’ Giusfredi), Nardi, Ramku, Del Ry (75’ Toure), Zuncheddu (46’ Martinucci), Menchini, Costalli, Haoudi. All. Paoli

MULAZZO: Pecorelli, Manenti, Rossi, Malatesta, Santini, Ausili, Filippi, D’Angelo D. (83’ Del Rio), Bortolasi, Capo (68’ Cham), Occhipinti. All. Strata

Arbitro: Menchini di Viareggio

Marcatori: 13’ rig. Occhipinti (M), 30’ Ausili (M), 59’, 96’ Costalli (C)

CAPANNORI – Mastica amaro il Mulazzo che butta via un’occasione d’oro, incassando al 96’ la rete del pareggio. Dopo appena 13 minuti Tardella compie un fallo di mano in piena area e il direttore di gara non ha dubbi, decretando il calcio di rigore in favore dei lunigianesi. Dal dischetto Occhipinti è infallibile, spiazzando sulla destra Vannoli. Al 30’, sugli sviluppi di un corner e dopo una respinta, D’Angelo riesce a crossare, ma il suo tentativo viene nuovamente ribattuto. Questa volta Ausili irrompe e beffa la difesa avversaria, raddoppiando. Gli ospiti continuano a premere e in altre due occasioni vanno vicini al gol. Vannoli, però, interviene prima sul colpo di testa di D’Angelo e poi sulla conclusione insidiosa di Capo. Al 47’ il tiro dal limite di Martinucci finisce alto. Al 54’ si affacciano in avanti i padroni di casa con Giusfredi. Al 59’ con una precisa incornata Costalli accorcia le distanze. Al 96’ arriva la doccia fredda per la squadra di Strata quando il numero dieci locale firma di testa il pareggio.

Ilaria Gallione