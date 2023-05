Mulazzo, scontro finale Nel mirino il Livorno 9

Grande festa in casa Mulazzo che nel secondo spareggio-promozione rimanda battuto il Ricortola. Il successo apre ai rossoblù di Stefano Strata la strada, sempre su campo neutro, alla terza partita playoff che li metterà a confronto col Livorno 9. È il giorno delle riflessioni in casa del Mulazzo, tutto ovviamente col sorriso per la netta vittoria messa in visione sul rettangolo di gioco al “Quartieri“ di Aulla da Occhipinti e compagni. L’ex della Primavera della Sampdoria è stato ancora una volta il trascinatore della squadra e pensare che qualche stagione fa c’era un tecnico che lo aveva relegato in panchina.

Per lui, per il suo tecnico Stefano Strata, il calcio è tutt’altro e le parole sono abituati a distillarle. È una maschera Paolo Marconi. O più semplicemente, giura chi lo conosce bene, è fatto così. Sì, è matematico che in fondo faccia una differenza anche per lui, ma l’espressione non muta mai. Attenta e immobile. La maglietta rossoblù, la sigaretta tra le dita della mano sinistra. È lunigianese e ti aspetteresti impennate che sono “patrimonio“, si fa per dire, di chi è cresciuto in questa lingua di terra ligure-toscana. Ti studia, pesa le cose dette, prima di rispondere e parlare con fatica nascondendo l’emozione: "Penso al fatto che un anno fa eravamo già fuori dalla competizione playoff. Mentre da ieri sera ci troviamo ad affrontare una tappa. È già tempo di immergerci in questa nuova avventura che è rappresentata dalla partita contro il Livorno 9".

Si apre ancora ma subito si ritrae. "Penso sarà una settimana normale. Il nostro mister non caricherà questa partita di attese eccessive. Non scenderemo in campo per spaccare tutto ma convinti che quello con i labronici non sarà un incontro banale, ma una partita tutta da giocare".

Ebal.

Nella foto, la formazione del Mulazzo