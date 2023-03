Mulazzo perde il primato e si mangia le mani

Una domenica in meno nel lungo cammino della Seconda categoria che i tifosi dell’ex reginetta del torneo Mulazzo l’hanno messa alle spalle con rammarico per non aver sfruttato appieno il turno interno con il Pappiana e nella contemporaneità aver perso il primato che condividevano con La Cella, vittorioso sulla banda-giovani della Filattierese. Una domenica di rinvii per il maltempo (ben tre gare, tra cui quelle di San Macario e Fivizzanese in ottica vertice) con il Ricortola che riposava. L’arrivo al ’Calani’ dei pisani, con grossi problemi di classifica faceva pensare a una partita facile da superare per Occhipinti, e compagni. È andata diversamente: la penultima forza del torneo ha creato non poche difficoltà ai rossoblù costretti a inseguire lo svantaggio per quaranta minuti dopo la rete di Di Marco. La squadra di Stefano Strata vista all’opera contro la squadra di San Giuliano Terme ha dimostrato di essere a corto di idee, di gamba e soprattutto di quella ‘garra’ patrimonio indispensabile per arrivare all’obiettivo sbandierato nei caldi mesi ferragostani. Dopo il pareggio (1-1) interno, oggi si può dire che per quanto concerne la promozione ci sono ancora tanti punti interrogativi. Il Pappiana si è dimostrata squadra arcigna, difficile da prendere per le corna e non averla battuta oltre a far male sul piano mentale, conferma che i lunigianesi stanno attraversando un periodo di appannamento tecnico-tattico che deve preoccupare chi ha il compito di gestire potenzialità psicologiche e tecniche importanti per lottare fino alla fine. Adesso i rossoblù hanno tre scontri importanti e i primi caldi della stagione possono giocare brutti scherzi a tutti, si potrebbero verificare dei tracolli impensati e la classifica evidenziare una nuova faccia.

Buoni auspici per il Monzone che sfrutta a dovere l’impatto interno contro il Ponte alle Origini. Tutti da elogiare gli uomini di Maurelli. L’Atletico Carrara si aggiudica soffrendo il derby contro i cugini del Don Bosco. "Dopo il loro gol la squadra si è ritrovata – ha detto il tecnico dei marmiferi Augusto Secchiari –. Abbiamo avuto il merito di reagire giocando la partita con lo spirito giusto anche se non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo creato".

Ebal.