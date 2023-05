Mulazzo, missione compiuta con il Ricortola Allo spareggio incontrerà l’ostico Livorno 9

RICORTOLA

MULAZZO

RICORTOLA: Murgese, Perinelli, Veralli, Angeloni, Gallone (82’ Gallone), Michelucci, Vanni (59’ Pezzetti), Sacchetti, Giusti (66’ Stocchi), Conti (89’ Pedrinzani), Rubino. A disp.: Nardini, Cola Antonini, Novani, Spallanzani, Stocchi, Bertelloni. All.: Fini.

MULAZZO: Leri, Bergamaschi (77’ Malatesta), DApice, Pinzuti, Dell’Amico, Ausili, Cham, Rossi, Castellotti Emanuele (92’ De Negri), Pettazzoni, Occhipinti. A disp.: Pecorelli, Luccini, Tamagna, Castellotti Alessandro, Belforti, Del Rio. All.: Strata.

Arbitro: Poggianti di Livorno. Assistenti: Mangini di Livorno e La Veneziana di Viareggio. Marcatori: 37’ Pettazzoni, 53’ Emanuele Castellotti.

Ammoniti: Bergamaschi, Gallone, Ausili, Angeloni, Emanuele Castellotti. Espulsi: 88’ Perinelli, 93’ De Negri e Sacchetti.

AULLA – Il Mulazzo contro il Ricortola aveva a disposizione solo un risultato: la vittoria. E ha vinto meritatamente, assicurandosi il passaporto al prossimo spareggio-promozione che lo mette contro il Livorno 9, labronici che nell’altra semifinale hanno sconfitto per 2-1 il Vada. Sul “Quartieri“ di Aulla si è vista un Mulazzo che aveva una voglia matta, nel pomeriggio più difficile, sotto gli occhi divertiti di Michele Coppola e dell’ex monumento vivente Claudio Gabrielli.

Tecnica, quella di Pettazzoni, verticali, quelle di Cham e Ausili, assalti e triangolazioni quelle che chiede il tecnico Stefano Strata al duo Occhipinti-Castellotti. Il colpo s’abbatte pesante sul Ricortola, lo 0-2 finale non è impietoso nei confronti dell’11 neroverde, evidente lo scarto tecnico e anche la situazione psicologica tra due contendenti: sicuri di sé i Lunigianesi, preoccupati i Tirrenici. Primo quarto d’ora di studio da lì sale in cattedra l’ex Spezia, Pontremolese Pettazzoni e al 26° conquista palla al limite dell’area neroverde. Fatti pochi metri, si sposta sulla sinistra, scarica di sinistro un fendente in diagonale murato con tempismo da Murgese.

Sempre Pettazzoni al 36’ dai venticinque metri lascia partire un tiro di esterno sinistro, Murgese vola e con la mano di richiamo spedisce la palla in angolo. Al 37’ dalla bandierina batte lo specialista Pinzuti, la difesa neroverde in difficoltà respinge, la palla arriva sui piedi di Pettazzoni: il numero 10 rossoblù di collo pieno la spedisce in rete, sbloccando il risultato. Al 43’ punizione di Pinzuti, con Murgese che respinge in fallo laterale. al minuto 53 Occhipinti sfina un pallone per Emanuele Castellotti, stretto da due difensori neroverdi appena dentro l’area, lascia partire un bolide che Murgese tocca. Ma la sua corsa finisce per gonfiare la rete del Ricortola per la seconda volta.