Mulazzo in cerca di continuità: domani sfida all'Academy Porcari

La matricola Mulazzo, impegnata nella sua ottava fatica, domani alle 14,30, per la 9ª del campionato di Prima Categoria, scende sul “Giusfredi“, stadio dove abitualmente si esibisce la terza forza del torneo Academy Porcari, cercando di dare continuità alla prova fornita due domeniche fa in casa della Folgor Marlia che gli ha fruttato il terzo punto lontano dal “Calani“.

"Siamo consapevoli – afferma l’allenatore dei rossoblù Stefano Strata – che l’attuale posizione in classifica, non risponde ai reali valori della nostra squadra e questo pomeriggio, ben consapevoli delle ambizioni che nutre il Porcari, abbiamo l’obbligo di continuare a far muovere la classifica se vogliamo scollarci dal treno delle pericolanti. Domani ci sarà da scalare l’Everest e faremo di tutto per riuscirci, restando concentrati per tutti i 95’. Sbagliare niente in fase difensiva e nello stesso tempo essere veloci nelle ripartenze. Ci presentiamo al match ancora una volta in emergenza ma sono convinto che i sostituti saranno all’altezza delle situazioni".

Probabile formazione: Leri, Rosi, Santini, Bernieri, Bertano, Cham, Ausili, Occhipinti, De Negri, Luccini, Rossini.

Ebal.